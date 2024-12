Da Monteprandone all’Anci:. Censori è nel nuovo consiglio

La consigliera comunale di Monteprandone, Martina Censori, è stata nominata nel nuovo consiglio nazionale dell’Anci. Un incarico prestigioso, quello che le è stato conferito, accolto con entusiasmo anche dal gruppo consiliare dell’Altra Monteprandone. La composizione definitiva del nuovo consiglio è avvenuta a seguito della ventesima Assemblea Congressuale che si è svolta a Torino. Tra i compiti del consiglio nazionale, è opportuno ricordarlo, ci sono la deliberazione degli indirizzi e delle linee programmatiche dell’associazione, l’approvazione dei bilanci e dei regolamenti, la convocazione dell’assemblea e la nomina dei revisori contabili.

"Per me è un onore ma anche una responsabilità ricoprire questo incarico che mi permetterà di portare le istanze del nostro territorio a livello nazionale e di confrontarmi anche con realtà diverse dalle nostre e soprattutto più avanzate – commenta Martina Censori –. Sono felice perché tale nomina rappresenta un tassello importante nel mio percorso politico. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra per questo voglio ringraziare tutte le persone che supportano il nostro lavoro di amministratori. Questa occasione servirà a fare uscire Monteprandone dall’isolamento".

Matteo Porfiri