Da terreno incolto a piccolo bosco Messi a dimora sessanta alberi

"Un Agrispazio per fare gol" è il titolo del progetto promosso da Legambiente circolo "Lu cucale" di San Benedetto al fine di diffondere la tematica e la cultura dell’agricoltura sostenibile, della filiera corta e del modello dell’agroecologia. Il terreno, dato in concessione gratuita da un privato, si trovava in stato di abbandono e per questo è stata realizzata una prima lavorazione importante di ripristino e preparazione grazie al sostegno di Adriatica Oli, azienda che lavora nella raccolta degli oli vegetali esausti provenienti da ristoranti, industrie alimentari e famiglie, nell’ambito del loro progetto Amicambiente. Successivamente è stato organizzato, insieme alla guida esperta e specializzata dell’agronomo Enrico Laureati, un corso di potatura dell’ulivo della durata di cinque giorni. I partecipanti sono stati individuati grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Lella 2001, il SAI Together di Grottammare e la Caritas di San Benedetto. A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione. Durante il corso si è provveduto anche a mettere a dimora un frutteto con circa 60 alberi donati dal partner La Fiorita Floricoltura. Questa prima tappa è stata realizzata anche grazie al contributo di altri partner come la Picenambiente per il ritiro delle potature e del supermercato Coop -Alleanza 3.0 per la fornitura di alcuni strumenti utili all’iniziativa. La prossima fase è quella di realizzare l’orto e creare una produzione agricola biologica, puntando su sperimentazione e innovazione.

Vittorio Bellagamba