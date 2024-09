Dalla sanità al teatro: gli operatori sul palco

L’Associazione di volontariato e compagnia teatrale ’I Nosocomici’, che ha sede a Grottammare, è stata fondata l’11 aprile 2016. Attualmente, può contare su 18 associati, molti dei quali svolgono la professione di operatori sanitari presso l’ospedaleMadonna del Soccorso di San Benedetto. L’obiettivo dell’associazione è promuovere la figura professionale e umana dell’operatore sanitario, attraverso l’arte teatrale. Con la realizzazione di spettacoli teatrali autoprodotti, la compagnia ’I Nosocomici’ intende portare avanti un messaggio di speranza e allegria, all’interno e all’esterno dell’ambiente ospedaliero. L’associazione ha ricevuto numerosi premi, per i suoi spettacoli.

Tra i principali riconoscimenti, si possono segnalare il primo premio del pubblico alla rassegna ’Grottammare Mask 2018’, con la commedia ’Macelleria Vegana’, e la vittoria alla rassegna ’Le Radici della marca’ di Porto San Giorgio, con la commedia ’Demenza Canile’. Finora, la compagnia ha prodotto cinque commedie: ’La gallina è un animale intelligente’, ’Operazione Cammello’, ’Demenza Canile’, ’Questa casa è un canicomio’ e ’Macelleria Vegana’. In totale, il gruppo teatrale ha messo in scena 46 spettacoli, oltre a svariati sketch. Inoltre, è in fase di preparazione una nuova commedia: sarà divisa in due atti e sarà intitolata ’Trattori Amatori’. Durante l’emergenza covid-19, l’attività della Compagnia non si è fermata: infatti, appena è stato possibile, sono iniziate le riprese del film ’State buoni se potete’ con la regia di Franco Di Pancrazio, in collaborazione con l’associazione ’XMano’ di San Benedetto.

Giuliano Centinaro