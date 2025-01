Delitto di Comunanza, ispezione su Claudio Funari

Ascoli, 9 gennaio 2025 – È stata eseguita questa mattina nel carcere di Ascoli Piceno un’ispezione corporale disposta dalla procura di Ascoli su Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e il tentato omicidio di Maria Antonietta Giacomozzi, entrambi aggravati da premeditazione e volontarietà. Quando nei giorni scorsi l’indagato è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia ha detto al giudice delle indagini preliminari di essere stato colpito per primo da uno schiaffo della donna e da un colpo alla parte posteriore del collo con un attrezzo dall’uomo e di aver poi reagito.

Giacomozzi ha invece riferito di un’aggressione in due momenti distinti, culminata con il marito Renzo sbattuto a terra, dinamica compatibile con il grave trauma cranico riscontrato dall’autopsia condotta dal medico legale Pietro Alessandrini. A 15 giorni dall’accaduto non sarebbero stati rilevati segni evidenti in particolare del colpo che Funari afferma di aver subìto al collo.

Il suo legale, avvocato Olindo Dionisi, sostiene invece di aver visto il segno quando ha incontrato il suo assistito il 26 dicembre scorso. Dopo l’arresto i carabinieri scattarono foto e tali immagini, insieme agli abiti dell’imputato, saranno analizzate dal medico legale. Nel frattempo, è fissata per il 14 gennaio l’udienza al tribunale del Riesame, al quale l’avvocato Dionisi si è rivolto chiedendo che a Funari siano concessi gli arresti domiciliari.