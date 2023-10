Diavoli Verde Rosa,. Kevin Bovara convocato in Azzurro

Kevin Bovara, pattinatore sambenedettese che milita nelle fila della Diavoli Verde Rosa, è stato convocato dal CT della Nazionale Italiana, Fabio Hollan, a rappresentare l’Italia nella massima categoria alla prestigiosa competizione continentale che si svolgerà a Pola, in Croazia dal 30 ottobre al 6 novembre. Per Kevin, che ha già preso parte alla Coppa Europa, nella categoria cadetti, conquistando la medaglia d’argento nel 2018 a Fuengirola, in Spagna, e l’oro nel 2019 a Roana, si tratta del debutto in campo internazionale nella categoria Seniores, con la maglia della nazionale.