Dieci candeline per ’Fof’. Ecco gli eventi di Offida

Si apre il sipario su l’International Fof (Figura Offida Festival), che quest’anno compie 10 anni. Dal 12 al 14 luglio il Offida torna ad essere protagonista con l’International Fof con 10 nazioni rappresentate da 24 compagnie e la consueta parata. In programma spettacoli ogni giorno a partire dalle 18. Un programma intenso fatto non solo di spettacoli, ma anche di incontri e riflessioni. "Un’iniziativa in cui l’amministrazione comunale crede fortemente – commenta l’assessore Marica Cataldi – di richiamo locale e nazionale e che avvicina grandi e piccini e inoltre crea una rete tra i cittadini di Offida". "Questa sarà un’edizione importante – dichiara Tonino Pierantozzi, presidente della Pro Loco di Offida che organizza il festival –. Quando ci siamo misurati su questa idea, non pensavamo di arrivare a questo punto. Ma il Fof si è subito affermato e, nel tempo, cresciuto. Nonostante gli anni difficili caratterizzati dal terremoto prima e Covid poi. Per questa decima edizione siamo contenti di avere di nuovo la direzione artistica diretta". Tra le novità, ci saranno due spettacoli itineranti, due spettacoli di installazioni esperenziali e un artista che farà caricature.

Tra le nazionalità, per la prima volta ci sarà anche la Francia. "Avremo una buona rappresentanza di clown, teatro di figura, acrobatica e giocoleria – aggiunge Remo Di Filippo della compagnia Di Filippo Marionette (direzione artistica). Daremo spazio a compagnia locali come 7-8 chili, Ermelinda Coccia e la Formazione C.a.o.s e anche noi faremo uno spettacolo. Come ogni anni ci sarà il premio ‘Alfredo Tassi’". Quest’anno tornerà la parata del sabato e per questo dal 5 luglio (e poi il 6-8-9 e 10) partiranno i laboratori Fof, che si terranno nella Sala polivalente dei Frati Cappuccini. Solo lunedì 8 luglio saranno aperti a bambini dai 4 ai 6 anni (9.30-11.30), mentre tutti i giorni dalle 17 alle 19 per i sette-dodicenni (il burattino costruito è uguale per tutti i giorni, basta scegliere una data). Il modulo per l’iscrizione è scaricabile sul sito e le pagine social del Fof. Inoltre, nei giorni del festival ci sarà la possibilità di partecipare al contest fotografico. "La squadra del Fof è cresciuta – precisa Rhoda Lopez, della Di Filippo Marionette (direzione artistica) – dall’anno scorso io e Remo possiamo fare affidamento su Riccardo Marinelli, Ermelinda Coccia e Alessia Mariani a cui siamo legati da una profonda amicizia".

Maria Grazia Lappa