Diego Maradona rivive con l’appuntamento all’Ospitale di Blow up

Giovedì alle ore 21.15 nell’Ospitale casa delle Associazioni, a Grottammare alta nell’ambito della rassegna di Blow Up sarà proiettato il documentario che compone il ritratto di uno dei personaggi sportivi più straordinari e controversi del nostro tempo: ’Diego Maradona’, del regista Asif Kapadia. Il regista costruisce il ritratto del campione argentino distinguendo fra la persona Diego, il bambino poverissimo del barrio di Buenos Aires Villa Fiorito e la figura pubblica Maradona, l’idolo, il provocatore, il cocainomane, il padre di famiglia che per anni non ha riconosciuto il primogenito avuto da un’altra donna. Dal Boca Juniors al Barcellona, dal Napoli alla squalifica per doping nel 1991 che mise fine all’esperienza italiana, le immagini costruiscono la parabola drammaturgica di un uomo lacerato e autodistruttivo, finito dal tetto del mondo di Città del Messico all’umiliazione di un’intervista del 2004, obeso e in lacrime in diretta tv. Un formidabile lavoro di selezione e composizione dei materiali d’archivio che ha portato da 500 ore di filmati a disposizione fino alla realizzazione di un documentario dove sono presenti anche immagini inedite del Maradona privato.