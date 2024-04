Digital Highlights, un breve video per spiegare la tecnologia a scuola

Durante quest’anno scolastico, i nostri professori ci hanno proposto un progetto di una rete nazionale di scuole: Digital Highlights. Con questa iniziativa la scuola si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze in campo tecnologico e digitale dei ragazzi. Il Digital Highlights, in italiano "momenti salienti", consiste nella realizzazione di un video di 2 minuti, brevi pillole per mostrare come la tecnologia possa svolgere un ruolo fondamentale in ambito scolastico. Abbiamo scritto e prodotto un filmato in cui raccontiamo la storia di Harvir che, andato in India per motivi familiari, è riuscito a rimanere "connesso" con le attività della nostra classe grazie al supporto dei suoi compagni che, guidati dai professori, hanno creato contenuti didattici su piattaforme e app. Tornato a scuola, è riuscito a superare brillantemente l’esame. Il lavoro svolto ci ha permesso di mostrare che è possibile collaborare attraverso le tecnologie digitali e avviare processi per la co-costruzione e la co-creazione di dati, risorse. Il video prodotto sarà un esempio utile ad altre realtà scolastiche per un uso costruttivo delle tecnologie.