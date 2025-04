’Dioggene’, doppio appuntamento in programma nel weekend

’Dioggene’ di Giacomo Battiato, con protagonista Stefano Fresi, sarà in scena venerdì 11 e sabato 12 aprile, con inizio alle ore 20.45, al Teatro Concordia di San Benedetto. Si tratta dell’ultimo appuntamento della stagione teatrale promossa da Comune e Amat con il contributo della Regione Marche e del MiC e il sostegno di Bim Tronto e lo spettacolo sostituisce in abbonamento l’annunciato ’Oliva Denaro’ con Ambra Angiolini, annullato per l’infortunio dell’attrice. Le sculture in scena sono di Oscar Aciar, decoratore Bartolomeo Gobbo, i costumi di Valentina Monticelli, il disegno luci di Marco Palmieri, le musiche di Germano Mazzocchetti. Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni e Argot firmano la produzione.

Informazioni e prevendite: biglietteria del teatro Concordia 0735/588246, oppure Amat 071/2072439 e biglietterie circuito vivaticket.

Stefania Mezzina