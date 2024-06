Diritti umani: il festival di On the road

Tutto pronto per la terza edizione del ’Festival Terra Madre’ di On the road che si terrà da oggi al 6 luglio con una serie di iniziative inserite nell’ambito delle celebrazioni del trentennale di fondazione dell’associazione. Il Festival Terra Madre 2024 offre un programma ricco di eventi, incontri e dibattiti aperti alla partecipazione di tutti. Ogni anno il Festival Terra Madre vuole abbattere le frontiere, coinvolgere e sperimentare nuove connessioni praticando l’incontro con l’altro. "In un periodo in cui la tutela dei diritti umani fa passi indietro, è fondamentale ricostruire insieme un domani che sia casa per chi ricerca un futuro differente – affermano i vertici di On the road –. Tutto nel pieno rispetto delle libertà di movimento di ogni singolo individuo verso un altrove in cui sentirsi salvi". Il primo appuntamento di oggi è riservato al personale della cooperativa: l’incontro di rugby under 20 fra le nazionali dell’Italia e della Spagna al campo Nelson Mandela di San Benedetto, alle ore 18. Altro appuntamento riservato, il 28 giugno alle ore 10 e riguarda la formazione interna con Roberto Maccaroni di Emergency che parlerà delle navi di salvataggio e soccorso in mare. Tutti gli altri incontri sono aperti al pubblico. Mercoledì prossimo 19 giugno, al teatro San Filippo Neri di San Benedetto, ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale ’Il secolo e mobile’, monologo multimediale di Gabriele Del Grande, prodotto da ZaLab in collaborazione con Cinemazero, ad ingresso gratuito. Giovedì 20, ore 19, nell’aula formativa di On the road, a Porto d’Ascoli, vi sarà la proiezione del documentario ’Real People’, realizzato da Olmo Parenti e A Thing By insieme con Will Media con la collaborazione del gruppo SOS Mediterranee Marche. Il 21 ci sarà la presentazione del libro ’Buonanotte Mondo – storie della Buonanotte per bambini di tutto il mondo’ prodotto dalla cooperativa On the road con le illustrazioni di Giorgia Zecca, presente all’evento che si terrà nella Ludoteca comunale di Ripatransone, con la collaborazione di Spazio Abilita. Momento di sport il 23 giugno con la gara podistica regionale in collaborazione con il gruppo Avis di Spinetoli al parco La Pinetina di Pagliare. Il costo per la partecipazione è di 5 euro iscrizioni sull’e-mail di on the road. Il 27 nella sala consiliare del comune di San Benedetto avrà luogo il convegno su: ’Sinergia per l’integrazione, Come il progetto Sai genera reti e impatto positivo’. Il 30 a Monterubbiano ’Con le mani in pasta’ pranzo finale del laboratorio di cucina e il 6 luglio torneo di calcio a 5 al Palarozzi di Folignano in collaborazione con la Lega Dilettanti e il Comitato provinciale Unicef di Ascoli.

Marcello Iezzi