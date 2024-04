Disagi temporanei, sperando poi di essere ripagati

Cara lettrice, il trasferimento di alcuni servizi specialistici ambulatoriali offerti dal distretto sanitario di Petritoli, è obbligato dalla necessità di procedere alla messa in sicurezza antisismica ed efficentamento della struttura. Nello specifico, i servizi di oculistica, ginecologia, odontoiatria e radiologia, verranno momentaneamente dislocati in altri centri di Montegiorgio, Montegranaro, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. L’Ast così come il Comune di Petritoli, sono ben consapevoli dell’efficienza che il distretto rappresenta per il territorio, a partire dalle 20 mila prestazioni erogate nel 2023. Per tale ragione, gli enti hanno fatto il possibile per trasferire il numero minore di servizi per il tempo di esecuzione dei lavori. E’ bene ricordare che gli stessi rientrano nell’intervento di programmazione finanziaria Pnrr, prevedono un investimento superiore ad un milione e mezzo di euro e prenderanno il via a fine aprile per concludersi entro il 2025. Da qui in poi, così come garantito dalla dirigenza Ast Fermo, tutti i servizi di specialistica torneranno ad essere erogati al distretto di Petritoli. A fronte di inevitabili disagi di cui parla, va considerato che l’esecuzione del progetto, porterà ad avere una struttura potenziata in sicurezza e consolidamento a vantaggio degli utenti di oggi e di domani.