Distributore automatico di sacchetti per la differenziata

A San Benedetto è stato installato in questi giorni il primo distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata. La macchina, posizionata all’esterno del Palazzo municipale, è attualmente in fase di test e sarà operativa nelle prossime settimane dopo essere stata ’provata’. L’innovativo sistema è in grado di riconoscere l’utente e fornire il numero esatto di sacchetti necessari, garantendo così un’erogazione controllata e riservata esclusivamente, in questa fase iniziale, ai residenti nel territorio comunale di San Benedetto che siano iscritti al ruolo Tari. L’obiettivo è ottimizzare la distribuzione dei sacchetti e ridurre eventuali sprechi, migliorando l’efficienza del servizio di raccolta.