Domenica di motori: ’Ruote nella storia’, auto d’epoca e mostra

Domenica, dalle 10.30, in Piazza del Popolo ad Offida si terrà l’evento ‘Ruote nella Storia’. Il format, ideato dall’Automobile Club d’Italia – insieme ad Aci Storico, Acisport e l’Anci – consiste in un raduno per auto d’epoca, ben conservate e restaurate, simbolo della storia, della tecnica automobilistica e del costume italiano, alla scoperta dei borghi, dei paesaggi e della cultura."Iniziativa di altissimo rilievo – commenta l’assessora al turismo, Isabella Bosano – saranno oltre 54 gli equipaggi che arriveranno in piazza del Popolo, tanti visitatori che potranno conoscere le bellezze del nostro territorio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con i Borghi più Belli d’Italia". Proprio all’inaugurazione della mostra, avvenuta nella mattina del 10 settembre, è intervenuto Attilio Facconi, esperto di storia delle auto.