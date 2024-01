Doppietta, Sutor e Sambenedettese a segno

Turno di campionato che sorride alla Sutor e alla Sambenedettese, mentre riposava Porto Sant’Elpidio. Continua il momento magico della Sutor Basket Montegranaro che esce vittoriosa dalla trasferta di Urbania nel match della seconda giornata del girone di ritorno. Primo periodo equilibrato con la difesa sutorina concede canestri facili ai padroni di casa mentre in attacco sfruttiamo la vena realizzativa del trio Gasparini-Quinzi-Passarini e restiamo in scia sul 22-21 di fine primo quarto. È nel secondo parziale che Capitan Nessi e compagni danno la spallata decisiva al match, stringendo le maglie in difesa e l’attacco locale produce solo quattro punti in tutta il periodo. Nella metà campo offensiva la palla gira bene ed è Mauro Marchioli a beneficiarne più di tutti realizzando le tre triple che scavano il solco decisivo sul 26-43. La seconda metà di gara non registra alcun cambiamento, coach Coen è abile nel far mantenere alta la concentrazione ai suoi in entrambi i lati del campo, aumentando addirittura il divario al 30’ (39-64). Ultima frazione di pura accademia per la Sutor che deve solo controllare e gestire fino al quarantesimo minuto con il tabellone che fissa il punteggio sul 53-80. Con questa nuova vittoria la Sutor risale fino al settimo posto a quota 18 punti in piena corsa per un piazzamento in chiave playoff. Prossimo impegno oggi alle 21 alla Bombonera di Montegranaro per affrontare Assisi.

Seconda vittoria consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese che supera l’Unibasket Lanciano al termine di una sfida molto combattuta per 3 quarti.

Dopo una partenza soft (6-16) i rossoblù ingranavano con i canestri di Bassetti e Tongue Zuko chiudendo il primo tempo in vantaggio di un punto. Nel terzo quarto saliva in cattedra anche Sgura con rimbalzi e tap-in decisivi e complice il calo della foga agonistica del Lanciano la gara si indirizzava verso l’Infoservice (72-62). Quarto periodo in cui i ragazzi di Coach Tempera non permettevano mai a gli ospiti di poter rientrare chiudendo il match sull’89-75. Confermati gli ottimi miglioramenti della gestione tecnica di Coach Remo Tempera con i tifosi rossoblù che hanno potuto apprezzare un ottimo gioco di squadra. Ottima anche la tenuta atletica grazie al lavoro finalmente integrato con la Prof.ssa Cappelli; anche in questa gara i rossoblù sono venuti fuori alla distanza mentre gli avversari accusavano un calo fisico. L’Infoservice Sambenedettese tornerà quindi in campo il 3 febbraio per l’importante sfida contro il Teramo Basket.