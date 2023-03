Due incendi in pochi ore Torna l’ombra del dolo in riviera Le sterpaglie prese di mira

Una domenica impegnativa per i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto: due incendi di sterpaglie nel corso della tarda mattina di ieri e una messa in sicurezza per la caduta calcinacci da un edificio, che hanno danneggiato un’auto in sosta. Procediamo per ordine con i due incendi piuttosto dubbi data la stagione ed i tempi molto ravvicinati fra loro. Il primo intervento vi è stato poco dopo le 13 lungo la strada provinciale che collega Acquaviva Picena a Monsampolo del Tronto.

I passanti hanno segnalato l’incendio delle sterpaglie che costeggiano la strada. Immediato l’intervento e la messa in sicurezza della scarpata. Neppure un’ora dopo, un altro allarme per l’incendio di un tratto di canneto nella zona della Sentina, a Porto d’Ascoli. La rapidità dell’intervento è servita a limitare l’estendersi delle fiamme alla vegetazione della riserva naturale regionale. Anche in questo caso tutto risolto nel giro di un’ora. Poco dopo le 16 altro intervento, questa volta per la caduta di pezzi di cornicione da una palazzina di 4 piani in via Toti, a Porto d’Ascoli. Alcuni frammenti di detriti sono caduti su un’auto in sosta danneggiandola. I pompieri hanno fatto cadere i pezzi pericolanti, poi hanno transennato il marciapiede ed informato l’amministratore del condominio per la definitiva messa in sicurezza del palazzo.