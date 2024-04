Due start up del Piceno a Parigi

Due start up del Piceno tra le protagoniste della seconda tappa del tour estero di Smau (www.smau.it/), l’aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, che si svolgerà a Parigi e che rappresenta da sempre uno dei più attrattivi poli di aggregazione per startup a livello mondiale. Smau si fermerà nella capitale francese presentando 49 startup presso StationF, il più grande campus e la più grande community per startup nel mondo, composta da circa 1.000 realtà, con oltre 30 programmi e una vasta gamma di servizi all’avanguardia. Tra queste anche Cyber Evolution di Ascoli che è una startup innovativa che offre soluzioni ad alto contenuto tecnologico nel campo della Cyber Security. "La nostra soluzione LECS, unica per tecnologia e semplicità di implementazione – spiegano dalla startup – è un gioiello della tecnologia grazie ad algoritmi intelligenti e autonomi, integrati con Machine Learning e AI. La missione dell’azienda è rendere disponibili tecnologie complesse come la Cyber Security al più vasto pubblico possibile". Inoltre sarà presente alla rassegna parigina anche la Astreo, start up con sede a San Benedetto che aiuta le aziende manifatturiere ad aiutare a loro volta le aziende a risparmiare sui costi energetici e a inquinare meno con soluzioni di industria 5.0. "La nostra soluzione – spiegano – può ottimizzare il consumo energetico, riducendo i costi dell’elettricità fino al 30%. I nostri sensori monitorano il consumo energetico, lo stato e l’impronta di carbonio macchina per macchina. Raccogliendo questa mole di dati e analizzandoli con i nostri algoritmi, possiamo indagare dove si verificano perdite di potenza, scoprire usi errati delle macchine e sviluppare tecniche di ottimizzazione".

Vittorio Bellagamba