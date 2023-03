E’ morto Silvio Schiavoni: lo storico ciclista di San benedetto del Tronto aveva 85 anni

Silvio Schiavoni aveva 85 anni

La Riviera delle Palme piange la scomparsa di un altro personaggio storico, punto di riferimento per residenti e turisti che facevano riferimento a lui per la riparazione delle biciclette e motorini. All’età di 85 anni, nella giornata di ieri, all’ospedale di San Benedetto è venuto a mancare Silvio Schiavoni. Una famiglia storica e uno storico meccanico ciclista di San Benedetto che aveva avuto la sua attività per oltre mezzo secolo, all’incrocio fra via Piemonte e via Sabotino. Era stato il concessionario dei marchi storici di biciclette ed anche di ciclomotori di piccola e media cilindrata. "Un meccanico vecchio stile – lo ricorda il collega Fabrizio Oddi, che gestisce un’analoga attività a San Benedetto, anch’essa storica – La notizia della perdita di Silvio mi ha colpito e mi rattrista. Era un collega capace di eseguire qualsiasi riparazione con l’esperienza, la maestria e la passione che l’ha sempre distinto. La sua è una famiglia molto nota e apprezzata in città. Mi unisco al dolore dei suoi familiari". Nel suo negozio facevano riferimento anche tanti turisti che durante la bella stagione portavano le bici a riparare o addirittura le andavano ad acquistare nuove oppure usate, ma vi era anche la possibilità di poterle...