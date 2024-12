È stato un Natale tragico: tre lutti in Riviera

Il Natale sulla Riviera delle palme è stato segnato da due eventi luttuosi che si sono registrati nel giorno della vigilia. Il primo caso si è registrato nella stazione di Grottammare, il secondo in via Lombroso a San Benedetto. A Grottammare vi ha trovato la morte Loredana Camilli di 28 anni, che risiedeva con la famiglia a Camerino. La giovane donna è stata travolta dal treno Frecciarossa Bari-Milano. La circolazione dei treni è stata interrotta per circa tre ore. I resti della ventottenne si trovano ancora nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto dove il padre ha eseguito il riconoscimento attraverso un paio di occhiali e uno stivaletto. L’identificazione era stata effettuata dalla polizia ferroviaria attraverso i documenti e il telefonino trovati nella borsetta che la ragazza aveva lasciato sulla panchina di fianco alla porta del bar. La giovane donna era seguita dai medici e in passato aveva tentato un gesto estremo. I familiari attendono il nulla osta della Procura di Ascoli per riportare il feretro a Camerino dove si terrà il rito funebre.

Poche ore dopo la disgrazia di Grottammare, a San Benedetto è stata trovata senza vita una donna di 76 anni che risiedeva in via Lombroso. A scoprire il dramma è stato il figlio che non riusciva a mettersi in contatto con lei telefonicamente. Secondo le autorità sanitarie, che hanno potuto solo certificare l’avvenuto decesso, la pensionata sarebbe stata stroncata da un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione.

La sera di Natale, invece, è stata sfiorata un’altra tragedia lungo la statale Adriatica, in direzione del Teatro Concordia dove, intorno alle ore 19, un’automobilista ha urtato una donna di 52 anni che si trovava in compagnia del marito. La coppia stava attraversando corso Mazzini quando un’auto in transito ha investito la donna che è caduta rimanendo contusa. Scattati i soccorsi, il personale del 118 ha stabilizzato la paziente a bordo dell’ambulanza e poi l’ha trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. Le condizioni della 52enne non sono preoccupanti. Il marito è rimasto illeso. E’ stato un Natale di intenso lavoro per i sanitari anche a seguito di molti malori e per i vigili del fuoco per le avverse condizioni meteo. Neve nell’immediato entroterra e vento lungo la fascia costiera hanno provocato la caduta di antenne, insegno luminose e soprattutto di decine di alberi lungo le strade, alcuni caduti anche nei centri, come il pino sul lungomare di Grottammare dove, per fortuna, non ha colpito i passanti. Ieri, invece, intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Leopardi a San Benedetto dove erano stati chiamati per aprire la porta di un appartamento: all’interno c’era un 68enne senza vita. Probabilmente era morto a causa di un malore.

Marcello Iezzi