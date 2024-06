E’ Vittoria la castellana di Castorano

Sarà Vittoria Ciampanella a vestire gli abiti della Castellana del comune di Castorano, per l’edizione della Quintana del 13 luglio. Vittoria Ciampanella, 40 anni, castoranense doc, vive da sempre nel piccolo borgo. Igienista dentale, libera professionista, ricopre anche il ruolo di presidente della Pro Loco. Emozionata e soddisfatta commenta: "Sono stata sorpresa ed entusiasta per la proposta che ho avuto, partecipare alla Quintana è un onore per tutti e come presidente della Pro Loco mi rende ancora più fiera, in quanto la rievocazione storica ascolana esprime quel legame tra territorio e tradizioni, ovvero quei principi che muovono le Pro Loco" . Ciampanella partecipa per la prima volta alla Quintana, ma l’abito da castellana l’aveva già indossato durante la rievocazione storica a Castorano, 12 anni fa, quando la Pro Loco organizzò una cena medievale.