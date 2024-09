Ecco Bertoli in concerto

Al termine della stagione estiva ed archiviati eventi di successo, l’associazione Lido degli Aranci di Grottammare ripartirà il 19 ottobre alle ore 21.15 al Teatro delle Energie con il concerto di Alberto Bertoli. Uno spettacolo che vedrà l’artista emiliano in duetto virtuale con la voce del padre Pierangelo Bertoli in un percorso che spazia dai brani più conosciuti a quelli che hanno dato inizio alla sua carriera di cantautore. Dopo 20 anni dalla morte di Pierangelo, il figlio Alberto ha sentito la necessità di tornare a cantare con suo padre per spiegare tra una canzone e l’altra il percorso, l’esegesi dei brani e l’inquadramento storico familiare che li ha portati ad essere quei successi che tutti ricordiamo con amore. Lo spettacolo proporrà foto, scritti e concerti tratti dall’archivio di famiglia che saranno proiettati durante lo spettacolo mentre la voce di Pierangelo farà la sua comparsa in mezzo a quegli scampoli di vita e di carriera che il pubblico potrà cogliere nei filmati proiettati durante tutto il concerto.

Uno spettacolo che si potrà godere appieno in teatro al costo di 10 euro con posto numerato, anche grazie al patrocinio del comune di Grottammare. A fine serata, vi sarà anche la possibilità di salutare il gruppo e acquistare i tanti gadget e materiali disponibili. Le prevendite sono già in volata con moltissime richieste nel Cin Cin Bar e il Bar Spadino di Grottammare e il Laborfoto di Domenico Campanelli a San Benedetto. In più sono sempre attivi i metodi di pagamento online, per info 335.6234568 e sui canali social della Lido degli Aranci. La stagione a marchio Lido degli Aranci proseguirà con l’evento de Llegrotte’s Talent, al Teatro delle Energie di Grottammare il 16 novembre, sempre alle ore 21,15, con ingresso a 10 euro con posto numerato.

Ma. Ie.