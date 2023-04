Ecco quali sono i bandi, anche per i piccoli borghi

I bandi regionali, e non, previsti andranno ad abbracciare le esigenze di varie tipologie di commercianti e piccole imprese. Ad esporli sono stati Pietro Talarico (dirigente regionale servizio attività produttive ed imprese), Nadia Luzietti (referente fondi commercio), Antonello Barchiesi (referente investimenti sisma), Fabio Travagliati (funzionario del credito), Michela Cinti (responsabile normativa commercio). Tutti bandi possono essere consultati sulla piattaforma online ‘procediMarche’.

1 – Riqualificazione, rivitalizzazione e valorizzazione attività. Il bando resterà aperto fino al prossimo 9 giugno e riguarderà spese da 15 a 60mila euro. Il contributo erogato sarà del 30% a fondo perduto rispetto alla cifra spesa. Le risorse complessive messe sono di 2,4 milioni di euro: 2,1 per tutti i comuni; 300mila per comuni sotto i 5mila abitanti.

2 – Potenziamento sistemi e apparati di sicurezza. Le domande saranno accolte a partire dal 27 aprile e riguarderanno spese compiute acquisto e installazione di sistemi attivi e passivi di sicurezza. A disposizione 200mila euro per una spesa minima di 2mila euro e massima di 12. Si potrà recuperare il 40%. I lavori dovranno essere conclusi entro 7 mesi.

3 – Bando prodotti sfusi e alla spina. Un finanziamento rivolto a chi apre un nuovo negozio, ma rivolto anche a bar e ristoranti. Anche qui la spesa dovrà essere tra un minimo di 2mila e un massimo di 40 mila euro. La regione erogherà il 40%.

4 – Abbattimento delle barriere architettoniche. Riguarderà interventi strutturali all’edificio e ai locali dell’attività. L’apertura dei termini è prevista per il 27 luglio. La cifra stanziata è di 200mila euro.

5 – Centri commerciali naturali. Saranno 5 i milioni disponibili riservati a imprese e aggregazioni di imprese per commercio e artigianato artistico di qualità. Per ogni progetto è previsto un contributo di 100mila euro e la possibilità di recuperare il 50% delle somme affrontate.

6 – Bando per borghi e piccoli comuni sotto a 5mila abitanti. Qui invece sarà previsto 1 milione. I termini si apriranno tra giugno e luglio. Nonostante ciò non sono mancate alcune criticità. Qualche commerciante ne ha approfittato per esporre alcune difficoltà legate all’accesso al credito. "La problematica la conosciamo e ne siamo consapevoli – risponde l’assessore Antonini -. Stiamo lavorando per abbattere le difficoltà aprendo un tavolo proprio sul credito. A breve in regione presenteremo un bando per complessivi 25milioni".

mas.mar.