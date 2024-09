Elezioni provinciali. Ecco tutti i candidati

Ventuno candidati e 430 elettori. Sono questi i numeri che caratterizzeranno le elezioni alla Provincia di Ascoli, in programma oggi a Palazzo San Filippo. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 e a votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 Comuni del Piceno. Ad essere rinnovato, però, sarà soltanto il consiglio provinciale, visto che alla presidenza resterà ancora Sergio Loggi, il cui mandato non è ancora scaduto, al contrario di quello relativo ai consiglieri. La missione di Loggi, infatti, terminerà solo nel dicembre del 2025, dunque tra poco più di un anno, quando si tornerà alle urne per rinnovare il presidente. Restando all’attualità, dunque alle elezioni odierne, dopo che era sfumata la possibilità di addivenire ad un accordo tra tutte le forze politiche del territorio, si è arrivati ad una tornata che vedrà misurarsi i candidati di ben tre liste. Al ‘classico’ schieramento di centrosinistra, si affiancheranno due gruppi rispettivamente allestiti dal centrodestra e dai centristi. Nella prima, quella di centrosinistra, ‘Insieme per il Piceno’, figurano Daniele Tonelli (consigliere comunale di Folignano), Alessandro Rocchi (sindaco di Grottammare), Luciana Barlocci (consigliere comunale a San Benedetto) Germana Gagliardi (assessore a Spinetoli), Irene Laurenzi (consigliere comunale a Palmiano), Diana Paoletti (assessore a Castel di Lama), Antonio Riccio (consigliere comunale a Monteprandone), Serena Silvestri (consigliere comunale a Cossignano) e Marco Teodori (assessore a Monsampolo). Il centrodestra invece ha stilato la lista ‘L’altra Provincia’. I candidati sono Manuela Di Micco (consigliere comunale ad Ascoli), Elisa Ionni (assessore ad Acquasanta), Daniel Matricardi (sindaco di Montalto), Barbara Pennacchietti (consigliere comunale ad Ascoli), Pasqualino Piunti (consigliere comunale a San Benedetto), Massimo Romani (sindaco di Massignano) e Raffaele Rossi (consigliere comunale a Grottammare). Il terzo fronte infine è quello rappresentato da ‘Noi di Centro’ con la presenza di Gino Micozzi (consigliere comunale a San Benedetto), Sabrina Merli (consigliere comunale a San Benedetto), Giselda Mancaniello (consigliere comunale a San Benedetto), Angelo Casella (consigliere comunale a Folignano) e Lodovico Ferretti (consigliere comunale a Palmiano). Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. E’ previsto il voto ponderato: i 33 Comuni sono stati suddivisi in cinque fasce demografiche, pertanto si va da un indice minimo di 80 (per il voto di sindaci e consiglieri dei Comuni più piccoli) a un massimo di 603 (per quelli più popolosi, ovvero Ascoli e San Benedetto). In consiglio provinciale entreranno, complessivamente, dieci consiglieri. Domani mattina, con lo spoglio, si conosceranno i loro nomi.

Matteo Porfiri