Erba così alta che copre i segnali. Nuova protesta sulla Mezzina

Erba così alta da coprire la segnaletica verticale, lungo la Mezzina, sulla rotatoria di contrada Valentino, a Castel di Lama. E’ quanto accade sull’importante arteria stradale, la denuncia arriva da alcuni automobilisti, che mettono sotto la lente di ingrandimento la situazione. "Non è solo questione di incuria– dichiarano –, ma soprattutto di sicurezza. L’erba alta copre il segnale che sottolinea che il manto è sdrucciolevole, basta veramente poco a provocare un incidente a causa della poca visibilità. Chi deve intervenire? Poco importa, ma è indecoroso e insicuro vedere la rotatoria della strada in quelle condizioni, sommersa dall’erba alta". Ogni anno si verifica la stessa situazione, le altre rotatorie vengono sfalciate regolarmente, mentre quella di contrada Valentino, l’enorme cattedrale nel deserto, costato più di 400mila euro e quasi inutile, rimane lì nell’incuria totale. La messa in sicurezza non è rinviabile, negli scorsi anni sono stati spesso i residenti, della case vicine, che armati di pazienza e buona volontà hanno sfalciato l’aiuola, ma non si può chiedere tutti gli anni ai cittadini di fare questo sacrificio, un lavoro tra l’altro non proprio leggero. L’auspicio è che l’aiuola del ‘deserto’ venga messa in sicurezza al più presto. Inoltre sarebbe anche auspicabile rifare il manto stradale nei primi tre chilometri della Mezzina, percorrerla si prova la stessa emozione che partecipare ad un rally, visto gli enormi avvallamenti. m.g.l.