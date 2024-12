Escursionista bloccato e salvato in quota. Il Tiglio resta chiuso

Pioggia e vento nell’entroterra e disag nei comuni dei monti Sibillini. Problemi a Montemonaco dove lo chef stellato Enrico Mazzaroni ha dovuto chiudere il ristorante il Tiglio: "Abbiamo deciso di chiudere per non far rischiare le persone ad arrivare fino quassù visto le condizioni del tempo - ha scritto - Ringraziamo comunque il servizio viabilità della Provincia che ha fatto sgombrare prontamente le strade e l’Enel per aver ripristinato la luce. Ci vediamo il 26 tempo permettendo". Di neve ne è caduta in abbondanza in quelle zone e se c’è una critica che Mazzaroni muove è rivolta al fatto che non è stato preventivamente sparso sale nelle strade principali. C’è chi ha scelto di avventurarsi comunque in montagna sul Vettore, dove sono stati costretti ad intervenire gli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche per il recupero di un escursionista in difficoltà.

La segnalazione è giunta domenica sera ai carabinieri di Arquata Tronto da parte dei familiari dell’escursionista, preoccupati per l’assenza di contatti da ore. L’uomo, partito per un’escursione nella zona del Monte Vettore, aveva trovato rifugio presso il bivacco Zilioli a causa delle condizioni meteorologiche avverse ed intorno alle 22 è riuscito a mettersi in contatto con i carabinieri. Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno monitorato la situazione meteo durante la notte. Ieri mattina all’alba, approfittando di una finestra di bel tempo, una squadra di soccorritori è riuscita a raggiungere l’escursionista, che nel frattempo aveva iniziato in autonomia la discesa verso Forca di Presta. L’uomo era comunque in buone condizioni di salute.

P. Erc.