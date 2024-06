Esplosioni e fumo nero: camion cisterna va a fuoco nel centro di Cossignano

Cossignan (Ascoli Piceno), 19 giugno 2024 – Momenti di grande preoccupazione nel centro di Cossignano, dove nella tarda mattina di oggi è andata a fuoco un camion cisterna che era carico di circa 40 quintali di gasolio.

Si sono udite piccole esplosioni e poi si è levata una colonna di fumo nero alimentata da lingue di fiamme intense.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto con più mezzi e squadre per mettere subito la situazione sotto controllo.

Non ci sono state persone coinvolte, ma i danni hanno interessato anche una palazzina accanto all’area dov’era stata parcheggiata l’autocisterna che è andata distrutta.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e un equipaggio della potes 119 per fronteggiare eventuali emergenze.

Lunghe le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.