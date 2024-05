Esposizione cinofila, appuntamento per il 12 maggio

Si terrà il 12 maggio la IX esposizione nazionale cinofila organizzata dall’Enci gruppo cinofilo di Ascoli. Quest’anno l’evento si sposta nello stabilimento Osi srl, in via della Colonia in zona Campolungo di Ascoli. L’apertura dei lavori dei giudici è prevista per le 9, dopo il saluto delle autorità inizierà l’esposizione dei cani provenienti da tutta Italia. Parteciperanno per la maggior parte razze riconosciute dall’Enci, cani iscritti ai libri genealogici e quindi di razza pura. Le iscrizioni si chiuderanno per la prima chiusura oggi, mentre nella seconda il 6 maggio. Sarà un importante spettacolo verranno esposti i migliori soggetti riconosciuti dall’Enci; cani da difesa, da caccia, da utility. Ingresso gratuito, per informazioni è possibile contattare lo 0736-403319 oppure inviare una email: gruppocinofilopiceno@libero.it