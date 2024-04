Ex distretto militare, i lavori possono partire

Grazie all’intervento della Cabina di coordinamento sisma sono state sbloccate le risorse che consentiranno l’affidamento dei lavori dell’ex distretto militare di Corso Mazzini, ad Ascoli. Un’ordinanza ha infatti certificato l’aumento del contributo per l’importante opera del comune piceno, che passa da circa 2 milioni a quasi 12 milioni di euro, consentendo così di procedere con la gara e superare le difficoltà causate dall’aumento generalizzato dei prezzi nel settore edilizio. I lavori prevedono interventi specifici per il rafforzamento strutturale dell’edificio e l’adeguamento alle normative antisismiche più recenti. Una parte del finanziamento sarà inoltre coperta dal Conto Termico del Gse, perché il progetto rispetta anche i criteri di efficienza energetica. "La ricostruzione pubblica che stiamo portando avanti con sempre maggiore solerzia insieme al Presidente Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale ricostruzione ci consente anche di restituire al pieno splendore edifici storici e identitari, come è il caso dell’ex distretto militare di Ascoli Piceno – commenta il Commissario Castelli –. Sono decenni che il distretto militare è sottratto alla fruizione pubblica e già nel mio mandato da sindaco avevo immaginato di poterlo rifunzionalizzare. Purtroppo il terremoto impedì di restituire nuova vita a questo edificio, così importante e strategico per collocazione e qualità". Per la struttura, sono previsti: l’installazione di intonaci armati, la chiusura di aperture esistenti nella muratura, l’aggiunta di tiranti e nuovi telai in acciaio. Inoltre, si procederà con la demolizione e la ricostruzione della copertura, optando per una struttura portante in acciaio e un manto in coppi. Saranno anche demoliti e ricostruiti i solai del blocco est, rinforzato il solaio esistente e consolidate le volte in camorcanna.

p. erc.