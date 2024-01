Fabbrini carica la Samb: "Qui per vincere"

Al primo allenamento, ieri, al Samba Village, con le sue qualità indiscusse ha subito impressionato il pubblico presente. Non per nulla Diego Fabbrini, attaccante, 33 anni, ha un curriculum pesante alle spalle: 165 presenze e 20 gol tra Serie A, Coppa Italia Tim, Serie B e C, 18 presenze e 3 gol tra Champions League ed Europa League, 95 presenze e 13 gol tra FA Cup, Championship e Carabao Cup ed altre 75 presenze e 12 gol tra SuperLiga rumena e Segunda División spagnola, oltre a 35 gettoni in Azzurro e 3 gol tra Nazionale Italiana di Calcio e tutte le selezioni giovanili (gare ufficiali). Fabbrini, esterno offensivo che all’occorrenza può essere schierato come trequartista o come seconda punta, in D non ha mai giocato ed era fermo da giugno scorso, terminata la sua esperienza alla Lucchese. La Samb, ottenute rassicurazioni sulle condizioni fisiche del calciatore ha fatto la sua scelta e sciolto ogni riserva puntando tutto su di lui e nella serata di mercoledì ha anche superato quello che poteva sembrare l’unico ostacolo all’arrivo dell’attaccante in riviera, ossia la durata del contratto. Fabbrini chiedeva un anno e mezzo e la Samb lo ha accontentato pur di averlo in rosa. Ieri mattina la firma. Fabbrini si è legato così alla Samb fino a giugno 2025. Vestirà la maglia numero 10. "Quando si è presentata questa opportunità – ha detto - sono stato affascinato dal progetto, so che questa è una squadra che ha storia e quindi ho deciso di intraprendere questa nuova avventura. Penso e spero di poter aiutare i miei nuovi compagni di squadra a raggiungere l’obiettivo comune che è quello di vincere il campionato. La Samb in serie D non c’entra nulla, faremo un bel lavoro insieme proprio per uscirne. Sicuramente tutti daremo il massimo per centrare l’obiettivo e se tutto va come deve andare lo centreremo". Ieri, dunque, primo allenamento con i rossoblù. Come si è trovato? "Mi sono trovato subito benissimo con i ragazzi, con lo staff, ho trovato un bell’ambiente, la prima impressione è stata molto positiva". Al primo allenamento Fabbrini non ha dato l’impressione di essere stato fermo così tanti mesi. "Sto bene – ha continuato -, mi manca il ritmo partita ma sto bene, mi sono sempre allenato, sono a disposizione". Diego Fabbrini è pronto a rimettersi subito in gioco e con ogni probabilità potrebbe esordire già domenica, in trasferta, con la Tivoli. Nei prossimi giorni si vedrà come mister Maurizio Lauro ridisegnerà il nuovo undici con i nuovi innesti. Già, domenica scorsa, erano state diverse le novità. Fabbrini è il sesto innesto invernale per la società di Vittorio Massi, dopo gli under Sciarra, Mbaye e Touré e gli over Bontà e Senigagliesi. Resta solo da risolvere la questione legata al transfer del russo Tsechoev.

s. v.