Fabbrizi, è un Trap d’oro

Medaglia d’oro per Massimo Fabbrizi al 35° Memorial ’Miroslav Bednarik’ che si è appena concluso sulle pedane ceche di Brno in Cecoslovacchia. Lo squadrone Azzurro di Trap e Skeet, composto dai migliori tiratori del Ranking Federale 2023, ha lasciato poco spazio di manovra agli avversari meritandosi due ori, un argento e tre bronzi. Iniziando dal Trap, Massimo Fabbrizi ha messo in riga tutti gli avversari.

Il Carabiniere di Monteprandone, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ha chiuso le qualificazioni con 122/125 +2, miglior punteggio di giornata che gli è valso il dorsale numero uno nella finale, ed ha poi scalato il podio fino alla vetta con lo score di 44/50. In seconda posizione il ceco Borkovec con 122/125 +1 e 42/50. Sul podio è salito anche Erminio Frasca, poliziotto di Priverno, medaglia di bronzo con 120/125 +7 e 32/40. Niente finale, invece, per Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM), settimo con 119/125, Fabio Sollami di Caltanissetta, nono con 118/125, Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, decimo con 118/125, e Sunter Fontanili di Sant’Ilario d’Enza, trentacinquesimo con 109/125.

Vittorio Bellagamba