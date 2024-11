Falciani si esibisce a Budapest

Il giovane pianista ascolano Alessio Falciani vincitore della nona edizione del concorso pianistico Franz Liszt di Grottammare Italia si è esibito a Budapest nel museo di Franz Liszt. L’ Alma Academy Liszt Music Art di Grottammare rende omaggio al compositore ungherese che soggiornò nella Perla dell’Adriatico nel 1868. "L’esperienza a Budapest è stata speciale, il contesto era di altissimo livello non solo per il prestigio del Museo Franz Liszt, ma anche per la presenza di un pubblico estremamente colto e preparato – ha affermato Alessio Falciani –. Il concerto è stato un grande successo, la sala era al completo, la performance è stata ispirata da un’energia tipicamente Lisztiana e gli ascoltatori mi hanno ringraziato con una standing ovation finale. Sono pienamente soddisfatto di questo mio debutto in Ungheria e debbo ringraziare con grande affetto l’Academy per questa meravigliosa opportunità".