Famiglie e prevenzione, incontro

DIRimè Italia organizza un incontro aperto a tutti, in occasione del decennale dalla costituzione dell’Associazione, a Grottammare, venerdì prossimo alle ore 17.30, nella sala consiliare a ingresso libero. L’incontro, organizzato dalla dottoressa Ambra Guidotti, referente regionale DIRimè per le Marche, in collaborazione con l’associazione Michelepertutti, è finalizzato a far conoscere sul territorio l’associazione, la sua missione e le sue attività rivolte a famiglie, insegnanti e professionisti dell’infanzia nell’ambito socio-sanitario ed educativo-preventivo. Interverranno le dottoresse Ambra Guidotti, logopedista, Viviana Rastelli e Valentina Pagnotti, entrambe logopediste, terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, certificate DIRFloortime e Cristiana Carniel presidente associazione Michelepertutti.