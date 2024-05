Fanesi passa il testimone a Cicconi: "Vogliamo far crescere Castorano"

I giochi sono fatti, la candidata sindaco Rossana Cicconi della lista ‘Uniti con coraggio per Castorano’ presenta la sua squadra. Tra i nomi dei candidati spicca quello del sindaco uscente, Graziano Fanesi che lascia il testimone al suo successore, Rossana Cicconi, 57 anni sposata, madre di 2 figli, infermiera e con una lunga gavetta in ambito politico come assessore e vice sindaco. "Desidero mettermi al servizio degli altri – dichiara Cicconi – del paese, della comunità e di tutti i cittadini. Lavoreremo sui progetti iniziati dall’amministrazione attuale e ci impegniamo a trovare nuove proposte e soluzioni". Ecco i nomi dei candidati: Pietro Speca, 58 avvo-cato, due esperienze legislative come consigliere e capogruppo: "Una squadra seria e competente con esperienza". Andrea Carlini, 48 anni romano di nascita a Castorano dal 2009, dipendente pubblico, sposato con due figlie: "Voglio continuare ciò che è stato intrapreso da Fanesi". Giorgia Ciccanti, 24 anni libera professionista nel settore enologico, e studentessa di Viticoltura ed Enologia. "Mi aspetto di realizzare diversi progetti. Vorrei riavvicinare i bambini alla natura". Nazario Schiavoni, 59 anni padre e nonno, operaio, segretario Pd Castorano. "Vivo il paese a 360°, lo amo e mi sono messo in gioco. Vogliamo riunire il paese e ci vuole coraggio, perché non è facile". Sara Ciotti, 26 anni, laurea magistrale, studentessa e impegnata musei civici: "Occorre rivitalizzare la cultura del paese, ascoltando i miei coetanei e le loro esigenze". Roberto Schiavi, 43 anni geometra, padre di una bambina: "Questa è la prima volta che mi candito, vorrei che i giovani, mia figlia, continuassero a vivere nel nostro paese". Marcella Merletti, 54 anni, si definisce "orgogliosamente nata a Castorano, una per-sona che si identifica con il proprio territorio", sposata, lavora in ambito amministrativo, segretaria Pro Loco Castorano: "Il modo dell’associazionismo e volontariato sono il motore di una comunità che vuole crescere". Cristiano Cicconi, 52 anni commerciante: "Voglio impegnarmi per il mio paese". Marika Maoloni 39 anni, operaia con un ruolo nel sindacato: "Questa non è una lista, è un progetto che guarda all’unità di cui Castorano ha bisogno".