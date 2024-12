Femminicidio Ascoli, il marito killer si è risvegliato, c’è l’interrogatorio. Autopsia sul corpo di Emanuela

Ascoli, 21 dicembre 2024 - Prende sempre più quota il convincimento fra gli investigatori che Emanuela Massicci sia morta a seguito dei violenti colpi che il marito Massimo Malavolta le ha scaraventato addosso con una rabbia cieca. Per questo la Procura ha fatto precedere l’autopsia da una Tac, programmata per il tardo pomeriggio di ieri e in grado di rilevare fratture e lesioni mortali. Negli uffici della Procura, nel primo pomeriggio di ieri è stato conferito l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo di Emanuela Massicci, la 45enne ancora ricoverato all’ospedale Mazzoni a seguito del tentativo di suicidio.

Massimo Malavolta, 48 anni

Dopo il ricovero in rianimazione per le conseguenze delle ferite ai polsi che si è inferto da solo in un tentativo di suicidio successivo all’omicidio della consorte, Malavolta giovedì era stato sedato dai medici; ieri è stato svegliato, ma è apparso ancora in stato di forte agitazione.

A sinistra, Emanuela Massicci, maestra di 45 anni, che è stata uccisa dal marito, Massimo Malavolta; a destra, la casa in cui si è consumato il femminicidio

Questa mattina è in programma l’udienza di convalida dell’arresto effettuato dai carabinieri di Castignano e del comando provinciale di Ascoli per l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. L’appuntamento è fissato per le 10,30 presso il tribunale di Ascoli Piceno. Non è certo che Malavolta sarà fisicamente presente, viste le sue condizioni psicofisiche ancora precarie, benché non è in pericolo di vita. Ci sarà comunque il suo legale, l’avvocata Saveria Tarquini. Probabilmente il giudice delle indagini preliminari si occuperà solo della convalida dell’arresto e poi rinvierà per l’interrogatorio. Quando sarà in condizioni di salute idonee, il 48enne di origini sambenedettesi verrà rinchiuso nel carcere di marino del Tronto

Accettato ieri l’incarico dal procuratore Umberto Monti e dal sostituto Gabriele Quaranta, i medici legali dell’Ast di Ascoli Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti hanno deciso di sottoporre subito il corpo senza vita di Emanuela Massicci ad una Tac, necessaria per stabilire la causa della morte, verosimilmente riconducibile ai tanti colpi che Malavolta ha scagliato contro la moglie in varie parti del corpo.

Stamani verrà invece eseguita l’autopsia che servirà a chiarire altri aspetti, come la dinamica dell’aggressione etc. Nel pomeriggio è fissata un’ispezione medica anche sul corpo di Malavolta.