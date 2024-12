Festa in piazza e non solo:. Capodanno di divertimento

Concerti, dj per far trasformare la piazza in discoteca, animazioni, ma anche attività per bambini, saranno il filo conduttore dell’ultimo giorno dell’anno, del 2024, e del primo del 2025. Per quanti per la magica notte di San Silvestro preferiscono il divertimento in piazza e non la quiete di un ambiente familiare, San Benedetto offre, ad ingresso gratuito, in piazza Giorgini, l’animazione musicale di Radio Azzurra, a partire dalle 22.30. A seguire in scena dj Angelo di Radio Deejay, per una mezzanotte all’insegna della musica e del divertimento. Stessa piazza a ritmo di musica per la festa di inizio anno, quella del primo gennaio, con il Capodanno Music Fest, in programma dalle 17 alle 22. Sarà possibile salutare il nuovo anno con l’animazione e la musica dell’Opera Acustica, duo composto dalla soprano Barbara De Angelis e dal chitarrista Maurizio Travaglini dalle 17, e, a seguire, sarà Ron, uno dei più importanti e amati cantautori italiani ad infiammare la piazza con i brani che lo hanno reso celebre. I due eventi hanno la regia di Seventeen Eventi Il comune di San Benedetto ha pensato anche ai più piccoli: sempre domani, con l’Happy New Year Park, tanto divertimento per loro e relax per i genitori, dalle 16.30 alle 20, sempre in Piazza Giorgini, con giochi e animazioni. E’ dedicato ai più piccoli anche l’evento dal titolo ’Onde Musicali al Museo del Mare’, per una emozionante esperienza musicale per i bambini, dai 2 ai 5 anni, accompagnati, con l’animazione di una storia del mare, il 3 e 4 gennaio dalle 16.30 alle 19. Sarà un Baby Museum, attraverso la sperimentazione sonora i bambini animeranno una storia ambientata nel profondo blu, in compagnia del Maestro Daniela Munda (Costo 12 euro a nucleo familiare Info e prenotazioni 353 4109069).

E ancora, si chiama ’Scoprendo il Museo del Mare’ la serie di visite guidate, per conoscere le sei sezioni del Museo e le sue meraviglie, in programma dal 4 al 6 gennaio, a partire dalle 10.30 (adulti 10 euro, 4 i bambini fino a 10 anni. Info e prenotazioni 3534109069). Ancora divertimento per i più piccoli, con il Ludobus che trasforma ogni piazza in un’area giochi, offrendo momenti di svago all’aperto per tutta la famiglia, sabato 4 gennaio dalle 16 alle 20, in piazza Matteotti. Un’occasione per i più piccoli di divertirsi con giochi tradizionali, stimolando la creatività e la manualità (evento gratuito). Sabato 4 e domenica 5 gennaio ci sarà anche ’Delizie e Gioie delle Feste’, per una passeggiata in centro tra proposte culinarie, artigianato locale e tante curiosità. In viale Secondo Moretti, a cura della Confcommercio, il Mercatino artigianale in Via Montebello e Viale Secondo Moretti farà scoprire nuove tecniche di lavorazione e conoscere storie, gusti e profumi di prodotti tipici, dalle 9 alle 21.

Stefania Mezzina