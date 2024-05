Festival del gol al Bianchelli. Vigor deludente, blitz Samb

VIGOR

VIGOR (4-3-3): Roberto 6 (45’st Pruccoli s.v.), Mancini 5,5, Marini 5, Tomba 5, Beu 5 (35’st Vrioni s.v.), Subissati 6 (25’st Sabattini 6), Gambini 6 (22’st Baldini 5,5), Romizi 5,5 (38’st Broso s.v.), Kerjota 6,5, Pesaresi D. 5, Balleello 6,5. A disposizione: Magi Galluzzi, Bucari, Doria, Pesaresi. Allenatore: Ado Clementi.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Ascioti 6, Chiatante 5,5, Zoboletti 5,5, Paolini 6,5 (33’st Scimia s.v.), Sirri 5,5, Pagliari 5, Bontà 6 (20’st Martiniello 7), Arrigoni 6 (33’pt Barberini 7,5), Senigagliesi 7, Tomassini 7, Battista 6 (1’st Fabbrini 5,5) (20’st Cardoni 6,5). A disposizione: Coco, Sciarra, Tourè, Leonardo. Allenatore: Marco Mancinelli.

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Reti: 11’pt Paolini (S), 16’pt, 3’st Kerjota (V), 37’pt Balleello (V), 21’st Barberini (S), 26’st Martiniello (S), 31’st Tomassini (S), 41’st Senigagliesi (S)

Note: Spettatori 1800 circa ammoniti Battista (S), Marini (V) Espulso: Pesaresi D. per doppia ammonizione (V)

Al "Bianchelli" va in scena il festival del gol, uno spettacolo che di certo non ha annoiato i tifosi accorsi allo stadio. Però c’è modo e modo di chiudere una stagione e l’ultima in casa della Vigor, di fronte ad un pubblico che non ha mai smesso di sostenere la squadra, non è stata certo una prestazione da ricordare per i rosssoblù di casa. La Samb trova il vantaggio in appena 10 minuti, la sblocca Paolini che approfitta della non impeccabile guardia della difesa vigorina.

Lo svantaggio non scompone i padroni di casa che in 5 minuti pareggiano il conto, il merito va al solito Kerjota che da posizione defilata lascia partire un diagonale che non lascia scampo ad Ascioti.

Partita gradevole e con spunti apprezzabili da entrambe le parti. A metà frazione la Sambenedettese mette sotto pressione la retroguardia vigorina, tanti calci d’angolo, ma il pacchetto arretrato senigalliese regge ed alla prima vera ripartenza la Vigor ribalta il risultato. Il gol lo segna Balleello che approfitta di una leggerezza di Pagliari. Ad inizio ripresa i rossoblu di Senigallia trovano il tris con un altro meraviglioso gol di Kerjota che di sinistro batte Ascioti. Potrebbe essere l’epilogo della sfida, ma non è così. La Samb infatti non molla, non vuole chiudere con una sconfitta il girone di ritorno ed al 20esimo accorcia le distanze con un tocco ravvicinato di Barberini (subentrato al 34’ del primo tempo ad Arrigoni colpito duro e costretto a uscire). La rimonta stavolta è degli ospiti e viene completata da Martiniello che di testa trasforma in oro il cross di Barberini.

Di nuovo parità, ma la Vigor è in dieci uomini a causa del rosso rimediato da Pesaresi per somma di ammonizioni dall’inizio della ripresa. La situazione precipita quando la Samb sigla il 3-4: Martiniello cicca la sfera, il pallone rimane lì e per Tomassini è un gioco da ragazzi siglare il poker. Il gol finale lo sigla Senigagliesi, la Samb può così alzare la testa, aggiustare il tiro e prepararsi a vivere da protagonista i playoff contro l’Avezzano, per la Vigor invece solo rimpianti e tanto su cui riflettere.

Nicolò Scocchera