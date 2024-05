Fiera di maggio, spazio ai più piccoli con ’Pompieropoli’

Le vie del centro e il lungomare di Cupra Marittima, domenica dalle 8 alle 20, saranno animate dalla rinomata Fiera di Maggio con l’arrivo di ambulanti, hobbisti, artigiani e stand gastronomici con prodotti tipici del territorio. Durante l’intera durata della manifestazione uno spazio speciale sarà dedicato ai più piccoli grazie all’iniziativa ’Pompieropoli’, promossa in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco e la Lega Navale italiana sezione di Cupra Marittima. Il campetto ’I Care’ sul lungomare Nazario Sauro sarà allestito in modo che i bambini possano cimentarsi in varie prove da veri e propri vigili del fuoco. Tutti riceveranno gadget e l’attestato di ’pompieri per un giorno’. Il villaggio sarà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Nel pomeriggio le strade e le piazzette del paese saranno animate dalla Mistrafunky street band, Domenica sarà anche possibile visitare il Parco Archeologico Naturalistico ’Civita’ di Cupra Marittima e il Museo Archeologico del Territorio. Il Parco sarà aperto dalle 10 alle 13, mentre il Museo, presso il Borgo di Marano, sarà visitabile nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.