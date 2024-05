Finanziamenti dall’ufficio speciale ricostruzione

Nuovo finanziamento dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) della Marche dedicato ai borghi colpiti dal sisma. Nei giorni scorsi è stato il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli ad annunciare il nuovo finanziamento da circa 9 milioni di euro per circa 30 opere. "Nonostante la ricostruzione sia rimasta incaglia nelle difficoltà legate all’aumento dei pressi delle materie prime – spiega Castelli – stiamo sostenendo con forza i territorio". Per quanto riguarda il Fermano, si tratte di tre opere in particolare finanziate in questa ultima trance: il ripristino e rigenerazione urbana fonti storiche ad Amandola per un valore di circa 96.000 euro anche per scopo di promozione turistica; il rifacimento di piazzale Bramante la principale via di accesso a Montelparo per 350.000 euro e infine, il rifacimento della pavimentazione stradale e sottoservizi sempre a Montelparo per circa 1.300.000 euro. a.c.