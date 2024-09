Finisce con l’auto contro un albero: 18enne a Torrette

Un ragazzo di appena 18 anni, D. T. le sue iniziali, originario della vallata del Tronto, è rimasto seriamente contuso finendo con l’auto contro un albero mentre percorreva la provinciale Salaria in località Stella di Monsampolo. La vittima del sinistro non ha mai perso conoscenza, ma i sanitari hanno deciso di trasferirlo all’ospedale di Torrette in codice rosso traumatico. Lo schianto è accaduto nella notte fra sabato e domenica e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Benedetto.

Per mettere in sicurezza il veicolo, seriamente danneggiato, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco. Scattata la richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 ha fatto dunque convergere un equipaggio della potes e, considerata la dinamica dell’incidente, ha chiesto anche il supporto dell’eliambulanza che è atterrata nella piazzola di via Sgattoni, in zona Ragnola, dov’è avvenuto il rendez vuous con il mezzo sanitario a bordo del quale il giovane è stato stabilizzato.

Ma non è stato l’unico incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Durante la stessa notte tra sabato e domenica si sono registrati altri incidenti sulle strade della fascia costiera picena, uno a Grottammare e l’altro a Centobuchi, fortunatamente entrambi senza serie conseguenze per gli occupanti.