Cristian Pazzi torna alla Samb come responsabile del settore giovanile

"Sono tornato a casa", queste le prime parole di Cristian Pazzi, nuovo responsabile del settore giovanile della Samb. 52 due reti in maglia rossoblù in tre stagioni. Suo il gol su rigore di Recanati che nel campionato 2012-2013 permise alla Samb di tornare tra i prof, impresa poi vanificata dalla mancata presentazione della fideiussione a garanzia per l’iscrizione. Ora questo nuovo incarico. Prende il posto di Dino Grilli. "Ringrazio - dice Cristian Pazzi - chi mi ha permesso di iniziare questo percorso a Grottammare e sono felicissimo di tornare qui alla Samb. Il passaggio dai dilettanti ai professionisti ci porterà a lavorare per strutturarci e consolidarci sotto l’aspetto organizzativo. L’obiettivo è quello di essere una risorsa per il territorio e soprattutto per la Samb. Credo molto nel settore giovanile. Dobbiamo partecipare a campionati completamente diversi e quindi il percorso iniziale sarà complicato. Oltre all’aspetto tecnico, l’ambiente di una società e di un settore giovanile deve essere quello adatto a far capire ai ragazzi cosa significhi essere un atleta e uno sportivo. Di questo aspetto tutti noi dello staff ne saremo i garanti". Ed inoltre. "Tra le priorità del mio lavoro -aggiunge Pazzi-- ci saranno la selezione dei ragazzi con prospettive per la prima squadra ed il supporto costante alla loro crescita. C’è pure la necessità di dialogare con le realtà sportive del territorio, un passaggio fondamentale per integrare competenze e costruire una rete a vantaggio dell’intero settore giovanile". Per quanto riguarda il piano tecnico e organizzativo, Pazzi è esplicito. "Ci sarà -spiega- una linea di continuità con quanto fatto lo scorso anno. Occorrerà comunque valutare situazione per situazione. Qualcosa sicuramente sarà cambiato ma sono tutte valutazioni da fare. I primi risultati si vedranno non prima di 3-5 anni. In questa fase -conclude il nuovo responsabile del settore giovanile rossoblù- la cosa più importante è strutturaci sia al di fuori del terreno di gioco che all’interno". Pazzi sarà ufficialmente operativo dal 1 luglio e si occuperà dell’intera struttura giovanile rossoblù, che includerà sei formazioni, dall’Under 13 alla Primavera. La scuola calcio invece, dovrebbe restare invariata.

"Abbiamo scelto un ex che ha fatto esultare la curva - afferma il presidente Vittorio Massi - a Pazzi assegniamo un settore giovanile che ha bisogno di fare un passo in più. Gli chiedo di tirare fuori un campioncino che possa dare tanto alla Samb del futuro. L’ho già visto all’opera e lo vedo preparato. Abbiamo bisogno di rifondare il settore giovanile. Investiamo su strutture e uomini. D’ora in poi chi viene scelto dalla Samb deve essere il numero 1 nel suo campo, dal magazziniere all’ultimo calciatore".

Benedetto Marinangeli