Fiori per lottare contro il tumore: al via la mostra

Si inaugura domani alle 18 la mostra "Come fiori, cento acquarelli contro il cancro" dell’artista Luana Lappa, in favore dello Iom Ascoli OdV Ets. La mostra è stata allestita nella Sala delle Colonne della biblioteca ‘F. Ascenzi – A. Ciccarese’, in via Roma 20 a Colli. All’inaugurazione interverranno le autorità, il presidente dell’associazione Fhl Juan Carlos Gentile, il presidente dello Iom Ludovica Teodori, l’addetto culturale dell’ambasciata egizia Marwa Fawzy, la pittrice Luana Lappa, l’intrattenimento musicale sarà a cura di Marco Pietrzela, la serata sarà moderata da Federica Simonetti. Il ricavato andrà allo Iom.