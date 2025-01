Forte ritorna in campo con un gol, il rosso di Gagliolo complica tutto: contro la Pianese arriva un punto

pianese

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Indragoli, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Odjer, Proietto (dal 27’st Sorrentino), Da Pozzo (dal 15’st Colombo); Simeoni; Mastropietro (dal 38’st Falleni), Mignani. A disp.: Filippis, A. Reali, Chesti, S. Reali, Frey, Capanni, Papini. All.: Formisano.

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Gagliolo, Cozzoli (dal 27’st Tavcar); Bando (dal 27’st Maiga Silvestri), Bertini; Silipo (dal 9’st Menna), Tremolada, Marsura (dal 17’st Adjapong); Forte (dal 17’st Corazza). A disp.: Livieri, Sciammarella, Curado, Maurizii, Lo Scalzo, Gagliardi, Caccavo, Tirelli. All.: Di Carlo

Arbitro: Burlando di Genova

Reti: 35’pt Forte, 14’st Mignani

Note: al 7’st Raffaelli para un rigore a Mastropietro. Spettatori: 1.050 (di cui 344 ospiti) per 11.834 euro di incasso. Espulso al 4’st Gagliolo per doppia ammonizione. Ammoniti: Odjer e Simeoni per la Pianese; Bertini e Cozzoli per l’Ascoli. Rec.: 1’-5’ Angoli: 8-4. Piancastagnaio (Siena)

Decimo risultato utile per l’Ascoli di Mimmo Di Carlo, che conquista un buon pareggio contro una volitiva Pianese, dopo aver giocato praticamente tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. In vantaggio con il rientrante Francesco Forte a fine primo tempo e apparentemente in totale controllo della situazione, i bianconeri si sono complicati la vita da soli. Ci sono volute tre parate straordinarie del giovane portiere Matteo Raffaelli, il migliore in campo, per evitare la sconfitta. La partita è stata brutta e sonnolenta nel primo tempo, arrembante nella ripresa con la Pianese che ha provato a vincerla. Decisiva la prima ammonizione per Gagliolo per un colpo duro su Mastropietro.

Al 35’ l’Ascoli sblocca il match: sinistro rasoterra di Tremolada dal limite, respinge corto Boer, si avventa Forte e non fallisce il tap-in per il suo quinto gol in carriera in maglia bianconera. Ad inizio ripresa secondo giallo per il capitano dell’Ascoli espulso dopo aver perso palla a centrocampo e per aver smanacciato sul volto di Mastropietro per evitare la ripartenza. L’Ascoli alle corde dopo pochi minuti ha visto l’arbitro Burlando concedere un rigore ai toscani per un netto e incomprensibile fallo in scivolata di Cozzoli su Boccadamo. Mastropietro calcia male e Raffaelli blocca a terra la sfera. Spinge la Pianese che trova il pareggio: imbucata di Boccadamo per Mignani che controlla in area sul filo del fuorigioco e batte Raffaelli con un preciso interno destro. La Pianese di crede e ci vuole un superRaffaelli per deviare con un colpo di reni la girata di Mastropietro e per spedire sul palo il colpo di testa ravvicinato di Mignani. L’Ascoli riprende fiato con l’ingresso di Corazza, al posto di uno stanchissimo Forte. Proprio Corazza ci prova in due occasioni senza fortuna. Sulla terza, sul bel cross di Alagna non riesce ad insaccare il pallone in rete. Finisce con l’ottavo pareggio stagionale per i bianconeri che salgono a quota 26 punti. Valerio Rosa