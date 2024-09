Gagliolo, un errore dopo l’altro. Tremolada predica nel deserto

Livieri 5,5. Inoperoso nel primo tempo si limita a controllare qualche pallone che casualmente arriva in area. Subisce il gol scivolando prima della conclusione.

Adjapong 5,5. Schierato come quinto difensore a destra, limita le incursioni offensive preferendo controllare le discese di Falbo.

Menna 5,5. Fa il suo compitino in marcatura non disdegnando di buttare il pallone in avanti un po’ alla cieca.

Curado 5,5. Schierato al centro della difesa cerca di dirigere il reparto arretrato che in realtà non va mai in sofferenza. Esce per infortunio.

Gagliolo 4,5. Si riprende la fascia da capitano ma non riesce mai a scuotere i suoi nella grinta e nel ritmo. Approssimativo in troppi disimpegni, sbaglia anche i facili appoggi.

Cozzoli 5,5. Meno propositivo rispetto alla gara di Carpi, mantiene la posizione come il dirimpettaio Adjapong. Esce e l’Ascoli prende gol proprio dove doveva esserci lui.

Campagna 5. Fa parecchia fatica in mezzo al campo non trovando mai la posizione giusta. Suo il primo tiro in porta arrivato dopo quasi un’ora di gioco. Bando 5,5. Meglio rispetto alla gara contro il Carpi, ma non osa mai la giocata in profondità per paura di sbagliare e si limita solo a sterili passaggi laterali.

Bertini 5. Impalpabile la sua presenza in campo, senza grinta, senza qualità. Andava sostituito all’intervallo per non sprecare uno slot.

Tremolada 5,5. A volte sembra predicare nel deserto e certe sue giocate non sono controllate dai compagni. Esce dopo un’ora.

Corazza 5,5. Lasciato solo per tutto il primo tempo trova il guizzo ad inizio di ripresa, ma il portiere Colombi gli nega il gol.

Dal 6’st Marsura 6. Entra e la manovra dell’Ascoli diventa vivace. Ottima la percussione che porta Corazza ad un passo dal vantaggio. Si spegne con il passare dei minuti.

Dal 19’st Silipo 5. Mettere un esterno d’attacco a fare il quinto difensore significa esporlo ad una figuraccia.

Dal 19’st Tirelli 5. Entra, ma praticamente non la tocca mai.

Dal 24’st Quaranta 5,5. Si piazza al centro della difesa dopo l’infortunio di Curado. Ammonito.

Dal 24’st Alagna 5. Ci mette la buona volontà, ma non basta.

All. Ledesma 5. Si affida al vice Giorgi per superare le difficoltà del suo esordio sulla panchina bianconera. Con un solo allenamento con la squadra, non poteva fare di più ma lo schieramento iniziale, e i cambi in corsa, sono già un indizio che su quella panchina ci resterà poco.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa 5,5. Qualche eccessiva fiscalità, ma dirige benone.

Valerio Rosa