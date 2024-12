Giovanni Allevi ascolano dell’anno:: "La cultura mi ha dato la forza"

Il celebre pianista e compositore ascolano Giovanni Allevi, dopo l’emozionante concerto che si è svolto lo scorso 25 maggio in Piazza del Popolo, è tornato nella sua Ascoli Piceno per un evento pubblico. Il geniale musicista sabato sera ha presentato, in una gremita Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani, il suo ultimo libro ‘I nove doni. Sulla via della felicità’: un successo editoriale, che è il frutto di un percorso personale di dolore e rinascita. Il volume è strutturato come una riflessione filosofica in nove tappe, nelle quali viene proposto un nuovo modo di guardare la vita. Nel libro, Allevi esplora temi universali come la resilienza, la forza interiore e la ricerca della felicità. A moderare l’incontro è stata la giornalista Barbara Marini (Tgr Marche). Il sindaco Marco Fioravanti ha consegnato all’artista piceno il riconoscimento ‘Ascolano dell’anno 2024’.

Poi, Giovanni Allevi ha parlato della sua pubblicazione: "La scrittura del libro è stata molto faticosa, perché ho voluto e dovuto pesare ogni parola. Inoltre, sapevo che questo libro sarebbe stato letto dalle persone che stavano vivendo un momento di sofferenza. Durante il periodo della degenza per la malattia, la cultura mi ha dato forza. Rileggendo l’Iliade di Omero, mi sono sentito parte del nucleo più profondo dell’umanità, che è la fragilità". Il 18 giugno 2022, con un post sui canali social, il Maestro Allevi rivelò di avere un mieloma multiplo e di dover rimanere lontano dal palco per curarsi. "Il compositore Bach – ha aggiunto il pianista – aveva trasformato le lettere del proprio nome, in note della scala cromatica. Quando ho ricevuto la diagnosi, mi sono chiesto a quali note musicali corrispondesse il nome ‘mieloma’. Ne è venuto fuori un concerto per violoncello e orchestra". Al termine dell’incontro, il musicista ha firmato le copie del suo libro, prestandosi a molte foto-ricordo. Giovanni Allevi, talento ascolano dotato di creatività e simpatia, è una vera e propria ‘forza della natura’: è un esempio di come sia possibile non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà che la vita ci pone davanti, guardando con ottimismo al futuro. Quel futuro di cui Allevi ha rielaborato il concetto, definendolo come un "presente allargato, nel quale ogni alba è una promessa e ogni tramonto è un arrivederci".

Giuliano Centinaro