Gira col coltello per difendere il ’suo’ parcheggio

"Questo non è per te, ma per le gomme". Brandendo un coltellaccio da cucina così un anziano di Porta Maggiore si è rivolto lunedì mattina ad un uomo titolare di un’attività in via Erasmo Mari, reo – in base a quanto si è potuto capire – di aver parcheggiato l’auto in uno spazio che l’anziano ritiene in qualche modo suo. Una brutta scena, immortalata in un video registrato col telefonino da qualcuno che vi ha assistito e che ha iniziato a girare quando il vecchietto è entrato all’interno dell’attività; un filmato che è rimbalzato sui social suscitando clamore e preoccupazione. Un video che è giunto anche all’attenzione delle forze dell’ordine. Sull’accaduto stanno compiendo opportuni accertamenti gli agenti della Questura. Al di là delle ragioni, l’anziano, pur dicendo che il coltello non era per l’uomo con cui ce l’aveva, ma per le gomme della sua auto, ha comunque creato una situazione di potenziale, grave, pericolo, che merita di essere chiarita.