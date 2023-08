Gli ultimi botti Da Asco Dj ai big nel memorial Troiani L’estate continua

Sono ancora tanti gli eventi in programma da qui alla fine dell’estate e il maltempo di questi giorni, nel weekend, lascerà ancora spazio al sole e al caldo favorendo gli spettacoli all’aperto. Ad Ascoli oltre alla programmazione di Controvento Festival dell’Aria, tra Colle San Marco e San Giacomo, che stasera vedrà l’atteso concerto alla ‘Cava Giuliani’ del trombettista Fabrizio Bosso, da sabato ci sarà grande attenzione per il via dell’Ascolipiceno Festival. Il Festival Internazionale di Musica che si terrà all’Auditorium ‘Neroni’, porterà in città i miglior musicisti di musica classica e da camera. Da venerdì a Castel Trosino, poi, per la Rassegna Marchestorie ci sarà l’evento ’La regina, il cavalier, l’arme e l’amore’: racconti spettacolari d’amore e di romanticherie. Si partirà dalla leggenda di Re Manfredi, figlio di Federico II, che si innamorò di una bellissima popolana del paese affacciata dalla bifora della sua casa. Il Re passò una notte con la sua dolce amante e per tutti la ragazza divenne la Regina di Castel Trosino. Nei giorni del festival, all’interno del borgo sarà possibile: mangiare alla Taverna del Longobardo (0736.256781) e acquistare merende con dolci tipici nel gazebo dell’associazione Fara Castrum Trusei. Sabato e domenica nel centro storico di Ascoli ci sarà poi la Festa Nazionale del Mondo Sociale: un raduno interregionale dedicato al volontariato. Sabato saranno ospiti gli Equipe 84, mentre domenica dopo l’esibizione dello straordinario cabarettista Angelo Carestia e dello spettacolare ‘Circo Danza’ di Maggie Macedo, toccherà al grande Bobby Solo.

Il tutto in attesa dei due grandi eventi del 9 e dell’11 settembre. Sabato 9, Piazza del Popolo sarà tutta dedicata al concerto di ‘Asco Dj’ con il suo ‘Symphony of caos – Evoluzione’ con ospite d’eccezione l’attore e doppiatore Luca Ward. Lunedì 11 sarà invece la volta del ‘Memorial Alessandro Troiani’ evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. con la direzione artistica di Dario ‘Dardust’ Faini, che si esibirà con Lazza e un ospite a sorpresa, per un concerto indimenticabile, accompagnato da pianoforte e quintetto d’archi.

Alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, invece, domani sera è in programma ‘Tatto, contatto e amore’: serata su temi attuali di psicologia moderata dalla psicoterapeuta Antonella Baiocchi. A seguire ’Musica come una volta’ a cura dell’Associazione per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale. L’appuntamento del weekend invece è dedicato agli appassionati di vela con il ‘Memorial Massimo De Nardis-La sfida’: lnternational Challenge dalle 6.30 a cura del Circolo Nautico.

Valerio Rosa