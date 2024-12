Glieca ospite a ’Oltre lo scatto’

Domani alle 21, nella nuova sala riunioni, in piazza dell’Unità, a Centobuchi si terrà un nuovo appuntamento della rassegna ’Oltre lo scatto’. Ospite della serata il fotografo Franco Glieca. Il professionista cercherà di rispondere ad una domanda: "Tutti fotografi con photoshop! Quando si scattava a pellicola, quello che scattavi, era! Sono vere queste affermazioni?". Glieca condurrà i presenti all’incontro in quel che accade in camera oscura dove la fotografia analogica prende forma. Un incontro di confronto in cui renderà tutti partecipi della sua arte e di quanto il fotografo possa personalizzare uno scatto. L’evento organizzato dall’associazione ’Mosso Piceno La Bottega della Fotografia’ è un’occasione per condividere con fotografi professionisti esperienze sia fotografiche, sia personali dietro l’obiettivo parlando del mondo della fotografia e delle loro storie di vita.