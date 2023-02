Grande ritorno del Carnevale: ci sono anche i bus navetta

In occasione del ritorno in grande stile del Carnevale storico offidano 2023, l’amministrazione comunale di Offida in collaborazione con la Pro Loco ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito con partenza da Borgo Miriam e Santa Maria Goretti.

Gli orari previsti per le corse e i punti di raccolta sono i seguenti: Piazza Fratelli Cervi Borgo Miriam per Offida parcheggio Piazzale Donatore Avis .Piazza Pavarotti a Santa Maria Goretti direzione Offida parcheggio Piazzale Donatore AVIS, per quanto riguarda domenica prossima, in occasione della ‘Domenica degli amic’i, il servizio funzionerà dalle 15 alle 22, corsa ogni 15 minuti. Mentre per quanto riguarda il 17 febbraio, in occasione della manifestazione del Bove Finto il bus navetta funzionerà dalle 13 alle 21, sempre ogni 15 minuti. Per il 21 febbraio, in il Martedì grasso il bus navetta funzionerà dalle 15 alle 22, anche in questa occasione ogni 15 minuti.