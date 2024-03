Grottammare e Montefiore: "Oggi atteso un exploit"

Grazie al tempo clemente e alle bellezze da vedere, la prima giornata del Fai di primavera, (oggi si replica), hanno fatto registrare un buon afflusso di visitatori a Grottammare e a Montefiore dell’Aso. A Grottammare molto attivi i membri del gruppo Fai di San Benedetto con la responsabile Lilli Adele Gabrielli e la responsabile per il settore scuole la professoressa Silvana Giordano che ha coordinato un nutrito gruppo di studenti delle scuole superiori di San Benedetto e Ripatransone in veste di ciceroni. Molti visitatori si sono complimentati con gli organizzatori per la preparazione degli studenti. "Abbiamo avuto una bella affluenza su tutti i 5 siti: la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di Santa Lucia, il giardino di Villa Sgariglia, il parco di Villa Fazzini e il teatro dell’Arancio per ammirare i meccanismi dello storico orologio di piazza Peretti. Domani (oggi per chi legge ndr) prevediamo un exploit per quanto riguarda il parco di villa Sgariglia e di villa Fazzini quest’ultima aperta dalle 10 alle 18,30 orario continuato. Vi si possono ammirare le più importanti opere scultore realizzate negli anni dal maestro grottammarese – ha affermato Lilli Gabrielli – Entrambe le attrazioni, Sgariglia e Fazzini sono riservate agli iscritti Fai, ma sottoscrizione è possibile anche al momento. Nel parco Sgariglia, raggiungibile solo con bus navetta dal parcheggio dell’Orologio, avremo due concerti, alle 11 e alle 16 con l’ensemble di Ascoli composto di 12 chitarristi, tra docenti e allievi dell’istituto musicale Spontini di Ascoli". Le giornate Fai di primavera hanno aperto le porte a una singolare iniziativa che si tiene a Montefiore dell’Aso: "Il Gran Tour del tempo: dal II Secolo dopo Cristo all’ora esatta nazionale".

Anche nella località collinare, con grande entusiasmo del sindaco Lucio Porrà, si è registrato un ottimo afflusso di visitatori con la visita alla casa natale del De Caroli, al museo dell’Orologio e al polo museale San Francesco.

Marcello Iezzi