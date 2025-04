I 30 anni di On the Road al teatro Filarmonici:: "Tematiche importanti"

Ieri mattina al teatro dei Filarmonici di Ascoli si è tenuto l’evento conclusivo di ’Strade – Territori che creano nuovi spazi di comunità’, promosso da On the Road per celebrare trent’anni di attività al fianco delle fasce più fragili. Dopo gli incontri di San Benedetto, la giornata finale si è svolta nello storico teatro ascolano con un momento di confronto tra esperienze, linguaggi e visioni, che ha coinvolto rappresentanti del mondo accademico, culturale e del Terzo Settore. Tra i presenti, anche volti noti come Jennifer Guerra e Carlotta Vagnoli. L’obiettivo, dichiarato, è stato quello di condividere buone pratiche e modelli di partecipazione, costruendo una comunità più consapevole e inclusiva. "Per noi è una giornata molto importante – ha affermato Laura Gaspari di On the Road – sia perché si conclude la rassegna di eventi con questo importante convegno che rappresenta un giorno di festa ma soprattutto di riflessione su tematiche importanti quali il lavoro sociale all’interno del mondo della cooperazione ma soprattutto parliamo di diritti umani e di come nel nostro sistema possiamo agire come cooperative e come comunità". Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha voluto omaggiare il ruolo della cooperativa: "Siamo contenti che On the Road abbia scelto il Teatro dei Filarmonici per festeggiare i suoi trent’anni di attività. È una cooperativa che svolge un ruolo molto importante con un grande capitale umano che ogni giorno dimostra quanto sia importante prendersi cura delle persone". Il programma ha preso il via con saluti istituzionali con una riflessione affidata a Massimo Ascari (Legacoopsociali) e Massimo Ippoliti (On the Road). Poi spazio a tre panel tematici su cooperazione, diritti e comunicazione, che hanno dato voce a esperti e attivisti impegnati sul campo.

Emidio Lattanzi