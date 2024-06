I bagnini: "Siamo già al completo con gli stagionali. Rebus Bolkestein"

"Ci aspettiamo una buona stagione, sia per la richiesta che per le prenotazione, sempre in crescita: siamo già al completo con gli stagionali e manteniamo l’offerta per quanti arrivano per brevi periodi. Il tempo è una costante relativa, ma la domanda è importante - dice Gabriele Del Zompo, tra i titolari storici dello stabilimento balneare La Scogliera – le nostre incertezze, invece, ormai sono dovute non al tempo e alla domanda, ma bensì per la Bolkestein, che ci impedisce di guardare al futuro, di investire. Finora potevamo ragionare anno per anno: si lavora, certo, ma le nostre preoccupazioni sono altrove, e dopo 54 anni di impegni risulta triste non sapere che fine si fa: abbiamo investito tutto in questa realtà, e quindi amareggia questo clima. Cerchiamo di non pensarci, ma ora il nodo è al pettine e quindi siamo al capolinea. Per le condizioni meteo la stagione si presenta ottima, abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dell’anno scorso. Il tempo, come diceva mio padre, vecchio marinaio: quando si rifà la luna nuova il tempo migliora in genere, e per circa un mese si mantiene sempre lo stesso dei giorni della luna nuova. Tempo brutto a maggio? Ci siamo sempre lamentati che non ci stava la stagione primaverile: quest’anno l’ha fatta, finalmente, e devo dire che me la sona goduta. Mentre alcuni clienti in questo periodo hanno scelto di rilassarsi su sdraio e lettino". Per Luigi Capriotti, titolare con la sorella Maria Rita dello Chalet Oltremare "con la concomitanza dell’arrivo del sole e della chiusura delle scuole probabilmente quello di sabato 8 e domenica 9 sarà il primo grande week end dell’estate. Io dico sempre che noi siamo variabili secondo il sole: se c’è e il tempo è stabile le strutture sono piene".